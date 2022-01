Atriz Luana Piovani e Pedro Scooby: melhor 'ex-casal' do BBB ?

Luana já ganhou beijos de Tadeu Schmidt, citação de Boninho e diversos memes. | Foto: Divulgação

Mesmo sem colocar os pés na casa mais vigiada do Brasil, Luana Piovani se tornou um dos assuntos mais comentados da web durante os primeiros dias do “BBB 22”. A ex-mulher de Pedro Scooby, participante do “camarote”, já ganhou beijos de Tadeu Schmidt, citação de Boninho e diversos memes feitos pelos internautas. Todos sabem da conturbada vida do casal pós-separação.

Entenda o burburinho

Antes mesmo do surfista entrar no reality show, a atriz virou meme na web após gravar um vídeo em que relatava não ter sido avisada sobre a ida de seu ex-marido para o “BBB”.

" Oi? Eu não recebi essa notícia. Confesso que estou preferindo acreditar no Pedro. Vou até marcar o Pedro aqui (nas redes). Ele teria me dito, né? Será que ele vai levar as crianças pro Big Brother? Elas têm aula, não podem ir. Enfim, um voto de confiança no pai dos meus filhos. " Luana Piovani, atriz

Relação do ex-casal

Apesar de toda confusão envolvendo a ida de Pedro Scooby para o reality, o surfista garante que conversou com Luana antes de entrar no “BBB”, além de contar com o apoio de sua esposa, Cintia Dicker, para cuidar de seus filhos pelo tempo combinado anteriormente com a ex.

" Contei. Eu contei pra ela. Depois ela foi maior resenha comigo, depois ela falou ‘não, vá lá, boa sorte’ e tal... Eu tive que falar pra ela, ela é mãe dos meus três filhos. " Pedro Scooby, surfista

" Depois que foi confirmado que o Pedro iria (para o reality). Ele e Luana tiveram uma conversa. Foi tudo resolvido. Não precisam se preocupar com as crianças, estão comigo agora, depois vão para ela (Piovani) e depois voltam para mim. Está tudo certo. " Cintia Dicker, modelo

Em entrevista a um portal de not[icias, a própria Piovani foi só elogios para seu ex-marido.

" Eu revelo os pequenos vacilos do Pedro porque são pequenos quando você vai falar de caráter, de influência. Ele leva as crianças atrasadas para a escola? Sim. Ele manda as crianças para casa com piolho? Sim. Mas ele é um cara que é apaixonado pelos filhos, que tem uma influência positiva na vida deles. Isso que importa. " Luana Piovani, atriz

Memes, confusão e gritaria

A melhor parte dessa história toda são os memes dos internautas e até a Luana concorda com isso.

" Eu me divirto demais. Esse povo é muito engraçado. Estou achando hilário. Tem meme em que estou pulando o muro do 'BBB' vestida de Carminha, batendo na porta da Globo. Eu vejo todos e me divirto muito. " Luana Piovani, atriz

Veja alguns:

Luana Piovani indo cobrar a pensão do Pedro Scooby #bbb22

os filhos do pedro scooby caindo no meio da casa do bbb após a luana piovani arremessar os 3 pelo muro

A Luana Piovani vendo o Pedro Scooby entrar sem levar as crianças

conselho tutelar, vara da infância, luana piovani tudo atrás dele.... mas ele segue de boa 🙃 #BBB22 bbb 🤡

— ewerton 🌈 #BBB22 (@totalalienada) January 18, 2022

a Luana Piovani na porta da Globo entregando os filhos pro Pedro Scooby



— Coração Peludinho (@abarretinhojr) January 14, 2022

A Luana Piovani indo deixar os 3 filhos no projac #BBB22

luana piovani no vt do bbb e eu assim

