Veja que horas Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn entram no BBB 22

Rio de Janeiro (RJ) - Tá chegando a hora de reunir a turma toda no BBB 22. Nesta quinta-feira (20), exatamente às 12h (horário de Manaus), Arthur Aguiar, Jade Picon e Linn da Quebrada vão finalmente conhecer a casa mais vigiada do Brasil e completar o grupo Camarote.

Os três participantes estavam confinados e isolados no hotel por terem testado positivo para a Covid-19.

Algumas especulações rolaram durante os primeiros dias de confinamento e alguns brothers desconfiam que tem participante novo na jogada.

"As malas estão prontas", disse a influenciadora Jade Picon.

Mas não é só Jade que já se preparou, Arthur também segue ansioso pela sua entrada na casa do BBB 22: "Fico no hotel pensando: gente deixar eu entrar na casa".

"Agora é a reta final", dispara Linn da Quebrada.

A entrada de Jade Picon, Linn e Arthur Aguiar será transmitida ao vivo em um plantão exclusivo na TV Globo, além de seguir com exibição no Globoplay, para assinantes, e no pay-per-view do programa. Ainda nesta quinta-feira, como anunciado ao público por Tadeu Schmidt, será a vez do grupo Camarote disputar sua primeira prova valendo imunidade.



