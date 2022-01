Jade Picon não abre porta do 'BBB 22' e vira meme ao tocar maçaneta

Internautas colocaram o nome da influenciadora entre os assuntos mais comentados do Twitter. | Foto: Divulgação

A influenciadora Jade Picon entrou na casa do “BBB 22” na tarde desta quinta-feira (20), mas já protagonizou momentos que viraram memes na web. Internautas colocaram de Jade entre os assuntos mais comentados do Twitter após ela não abrir a porta da casa e pegar em uma maçaneta logo depois.

Ao ser anunciada como parte do camarote do reality show, a empresária revelou que não encosta em maçanetas e botões de elevador, além de dar descarga com o pé.

Na rede social, os usuários se divertiram com a entrada da influenciadora. “A produção abrindo a porta porque a Jade Picão não toca na maçaneta (risos) fofa!”, escreveu uma internauta. “Jade Picon uma nova mulher tocando na maçaneta”, compartilhou outro.

Confira:

A produção abrindo a porta pq a Jade Picão não toca na maçaneta 🗣🗣🗣



KKKKKKKKKKK FOFA! #jadepicao avisa que é ela linn lina Big Brother Brasil pic.twitter.com/tA8tQPOh1o — 𝙸𝚣𝚣𝚢 (@meizzy_) January 20, 2022

Jade Picon uma nova mulher tocando na maçaneta pic.twitter.com/d7Bx1ckENZ — karina paranauê (@karinacomenta) January 20, 2022

jade picon acaba de vencer sua primeira prova de resistência veja fotos #BBB22 pic.twitter.com/EaZnlxltC8 — carol lins 3x4 (@carolinelins) January 20, 2022

