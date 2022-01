Nego Di chama Natália de Dálmata e debocha de vídeo íntimo; veja

| Foto: Divulgação

Eliminado com 98,76% de rejeição no "BBB 21", Nego Di voltou a causar polêmica na web. Ele revoltou os internautas ao fazer piada com o vídeo íntimo vazado de Natália, participante do "BBB 22" . Nas imagens, ele ainda se refere a modelo, que tem vitiligo, de "Dálmata".

"Que goela bem aveludada, hein morena! Curiosidades do dia: eu não sabia que Dálmata gostava de chimarrão", diz Nego Di no vídeo, sem citar o nome de Natália.

Com a repercussão negativa da "piada" nas redes sociais, o ex-BBB teve a conta do Instagram suspensa.

Veja o vídeo

Nego Di Debocha do Vídeo Íntimo Vazado da Natália do BBB | Autor: Diogando Notícias

Leia mais:

Vaza vídeo íntimo de Natália do BBB 22 e repercute na web

Douglas Silva alfineta Naiara Azevedo ao vivo e web vibra