Após recusar vacina, Elizangela é internada com sequelas da Covid-19

Foto: Divulgação

Conhecida por vários papéis marcantes em novelas, Elizangela precisou ser internada na quinta-feira (20) por conta de sequelas respiratórias da Covid-19. A atriz de 67 anos está em estado grave no Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim, na baixada fluminense, e quase precisou ser intubada.

Ela não tomou nenhuma dose do imunizante contra a doença e já fez publicações contra a vacinação nas redes sociais. De acordo com informações da Prefeitura de Guapimirim, os últimos testes da veterana apontaram que ela já não está mais infectada com o coronavírus.

No entanto, as sequelas da doença prejudicaram o sistema respiratório e, por isso, ela permanece em observação e recebendo medicação no CTI (Centro de Terapia Intensivo) nesta sexta-feira (21).

Elizangela já tinha ido até a unidade médica na semana passada com mal estar. Ela foi atendida e acabou liberada no mesmo dia. Mas, na quinta (20), voltou ao hospital em estado mais grave, foi encaminhada para o CTI e teve que ser estabilizada pelos médicos.

A assessoria de imprensa da atriz informou ao G1 que ela é "rebelde" e se recusou a tomar a vacina. No final de 2020, a intérprete de Aurora em A Força do Querer (2017) já tinha sido duramente criticada nas redes sociais depois de comparar a vacinação obrigatória com estupro. A atriz postou a imagem de um braço prestes a receber a injeção com os dizeres "penetração sem consentimento é estupro". Ela ainda incluiu o lema feminista "Meu corpo, minhas regras" na legenda.

*Com informações do Notícias da TV

