Turbina de avião com cantor Bruno estoura e causa pouso de emergência

Eles saíram de São Paulo em direção a Uberlândia | Foto: Reprodução

A turbina do jatinho particular que levava Bruno, da dupla com Marrone, estourou e o piloto precisou fazer um pouso de emergência na aeronave, em Sorocaba, São Paulo.

No avião estavam Bruno, sua esposa Mariane, Enzo e o secretário de Bruno. Eles saíram de São Paulo em direção a Uberlândia, mas precisaram fazer um pouso de emergência em Sorocaba, após uma turbina do jatinho particular em que estavam estourar.

Rabelo compartilhou a história em suas redes sociais mas apagou os Stories pouco tempo depois. No vídeo, ele afirmava que ele e o pai estão bem.

“Oi, gente, tudo bem com você? Estourou uma turbina do avião e pousamos em Sorocaba. Graças a Deus, está tudo bem! Foi difícil, um susto!”, compartilhou.

*Leo Dias

