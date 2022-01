Vyni dá fora em Pedro Scooby após brothers rirem com falta de "amores"

Os confinados falavam sobre casais que seriam formados dentro da casa. | Foto: Divulgação

Durante conversa no “BBB 22” na manhã desta sexta-feira (21), Pedro Scooby e Vyni protagonizaram um momento divertido no reality show. Os confinados falavam sobre casais que seriam formados dentro da casa e surpreenderam com algumas previsões.





" Tem mais casal que tô achando maneiro que pode acontecer. " Pedro Scooby, surfista





Rapidamente, Vyni pediu ajuda para o colega de confinamento.





" Pedro, arruma pra mim, pelo amor de Deus. " Vyni, Jornalista





" No ruim, no ruim, eu te dou uns beijos, tá? " Pedro Scooby, surfista





Sem perder o bom humor, Vyni deu uma alfinetada em sua resposta.



" Tenho alergia a homem casado. Quero não... Vou pedir no confessionário para mim. Tô necessitado. " Vyni, Jornalista





Haddad comemora

Ontem uma fala de Viny, ao dizer que estudou com bolsa do Prouni, programa do governo do ex-presidente Lula (PT) e de seu ministro da Educação Fernando Haddad (PT), causou até repercussão política. Viny é bacharel em Direito e disse que “me formei com bolsa do Prouni. Tenho muito orgulho de dizer isso. Estudei com bolsa, programa do… Tanto na escola estudei com bolsa, quanto na faculdade estudei com programa do governo. Sempre me dediquei ao máximo”

Haddad comemorou a declaração: “Prouni entrou no #BBB22”.





