Neymar pagou R$ 6,3 milhões por arte de macaco que está em seus perfis

Recentemente, Neymar mudou sua foto dos seus perfis nas redes sociais para a imagem de um macaco usando chapéu de festa de aniversário, smoking, óculos e fazendo bola de chiclete. Quem achava que era só mais um ato ousado ou diferente do craque, se impressiona mais ainda ao saber que ele gastou R$ 6,3 milhões por esta e outra arte parecida.

A outra foi publicada por ele em seu feed do Instagram nesta sexta-feira (21). É outro macaco, mas desta este está usando uma camisa tie-die, com um palito de dente na boca e lançando laser pelos olhos.

Segundo o repórter Haim Ferreira do JC Notícias, o jogador do PSG comprou estes dois tokens da marca Bored Ape, que são as NFTs (Non-Fungible Token — Token Não Fungível, em português) #6633 e #5269.

Além desses macaquinhos, Neymar já tem outros três tokens e passa a integrar o grupo de personalidades que possuem itens colecionáveis da Bored Ape, ao lado de Stephen Curry e o rapper Eminem, por exemplo.

“Para se ter uma ideia da amplitude deste mercado (de NFT), a Bored Ape já lucrou mais de 1 bilhão de dólares com seus 10 mil tokens”, contou o jornalista.

NFT de arte visual são uma nova forma de se comprar obras de arte. Há muitas peças digitais e elas podem ter donos exclusivos. Muitas pessoas podem comprar a peça, mas só uma vai possuir a original. No caso, Neymar é o dono dessas duas artes da Bored Ape.

*Com informações do Metrópoles

