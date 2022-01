BBB22: Douglas Silva e Rodrigo vencem a Super Prova Fiat Anjo e Líder

| Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) - Aconteceu nesta sexta-feira (21), a primeira etapa da Superprova Fiat do Líder e Anjo no BBB 22. Reunidos em duplas, os brothes montaram um quebra-cabeça. A dupla Douglas Silva e Rodrigo fizeram o menor tempo com 172,5 segundo na disputa.

Os primeiros a começar a disputa foram Arthur Aguiar e Luciano, que completaram o circuito em 191,19 segundos. Tiago Abravanel e Eslovênia, segunda dupla, terminaram o quebra-cabeça em 216,56 segundos. Pedro Scooby e Natália foram os terceiros e finalizaram em 314,41 segundos. Em seguida, Linn da Quebrada e Jessilane montaram o circuito em 263,93 segundos.

Naiara Azevedo e Laís foram a quinta dupla e não conseguiram completar o circuito e o relógio foi pausado em 500,37 segundos. Jade Picon e Eliezer são a sétima dupla e completaram o quebra-cabeça em 434,14 segundos. Oitavos a ir para o circuito, Maria e Lucas completaram a prova em 174,51 segundos.

No programa desta sexta-feira, terá a a parte final da disputa para descobrir qual deles será o Anjo e o Líder.

*Com informações do Gshow

