Após polêmica, família de Marília autoriza música com Naiara Azevedo

Após polêmica, a família de Marília Mendonça autorizou oficialmente que Naiara Azevedo lance a versão original da música 50%, gravada em setembro de 2020. A gravação feita durante o DVD recém-lançado por Naiara não será autorizada pois causou incômodo em Ruth Dias e em João, mãe e irmão de Marília.

De acordo com a coluna do Léo Dias, Robson Cunha, advogado da família, esclareceu que a chateação toda ocorreu pelo fato da equipe de Naiara Azevedo ter “alterado o videofonograma original sem consultá-los antes”.

Tanto dona Ruth quanto João esclarecem que nunca foram contrários ao lançamento do clipe original gravado com a Marília, mas sim à nova gravação, que aconteceu em 19 de dezembro de 2021, após a morte da cantora.

Para eles havia um “tom apelativo e diferente daquilo que pretendem passar para os fãs da Marília, que é uma imagem de uma mulher batalhadora, forte e que mesmo diante das adversidades buscou a forma positiva das coisas”.

Aliás, este é um posicionamento claro de dona Ruth sobre a memória de Marília. “Ela defende e apoia as homenagens a Marília, mas que não transformem isso em situações apelativas de sensacionalismo”, diz Robson Cunha.

Mesmo nos momentos mais difíceis, como o velório de Marília, dona Ruth apareceu centrada e contida em sua imensa dor, pois esse sempre foi o desejo de Marília.

No novo material gravado para o DVD, Naiara se emociona ao ver a imagem de Marília no telão e chega a iniciar um choro. Ruth não quer que a imagem da filha seja associada a sofrimento, tristeza ou qualquer sentimento de dor.

O advogado Robson Cunha ressalta que dona Ruth não impedirá o lançamento de nenhuma obra gravada por Marília em vida. E isso está evidente, mas que todos os interessados procurem a família para as devidas liberações, pois cabe exclusivamente a mãe de Marília tratar acerca de todo e qualquer assunto relacionado à cantora falecida.

O advogado esclarece que a produção da Naiara Azevedo entendeu e concordou com as ponderações da família da Marília e está de acordo em respeitar aquilo que foi feito com a Marília em vida ao invés da nova versão gravada. As partes já estão conversando para a definição de uma melhor data para o lançamento.

Após a morte de Marília, em 5 de novembro de 2021, já foram lançados os seguintes feats com a cantora: Calculista, com Dom Vittor e Gustavo, e Mal Feito, com Hugo e Guilherme.

Vai lá em Casa Hoje, com George Henrique e Rodrigo, foi lançada poucos dias antes da morte de Marília e ficou em primeiro lugar no Spotify.

Ainda estão previstos lançamentos de outros feats de Marília com Lucas Lucco, Ludmilla, Guilherme e Santiago e Zezé Di Camargo.

