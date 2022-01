Jade Picon fatura mais de um BBB22 por mês; Saiba o valor da fortuna

| Foto: Divulgação

Logo que seu nome foi parar na lista de possíveis confinados no BBB22, Jade Picon virou assunto na web e internautas questionaram os motivos que levaram a influencer a entrar no programa, cujo prêmio é de R$ 1,5 milhão. Acontece que a empresária fatura por mês mais do que o valor oferecido pela Globo ao campeão do reality

O empresário Thiago Cavalcante, especialista em negócios digitais e sócio da Inflr, startup especializada em marketing de influência, fez uma projeção dos ganhos mensais de uma influencer do nível de Jade Picon.

“A Jade atua em um nicho muito específico, do público teen, com viés fashion, beleza, moda, etc. O público teen é o maior da internet e, por isso, a Jade acaba conquistando muitos fãs, seguidores e um engajamento muito alto”, explicou ele, a pedido do site Notícias da TV.

No ano passado, Leo Picon, irmão de Jade, chegou a comentar que ela fatura R$ 250 mil para fazer uma publi em suas redes sociais. Com seis propagandas em seu Instagram, ela pode ganhar todo o prêmio do BBB22.

