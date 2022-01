Arthur Aguiar diz que Maíra Cardi “liberou” mulher na relação

| Foto: Divulgação

O ator Arthur Aguiar decidiu entrar no BBB22 para tentar “limpar a imagem”, desgastada após diversas acusações de infidelidade à esposa Maíra Cardi. Na madrugada deste sábado (22), contudo, o brother afirmou que a mãe de sua filha já havia liberado que ele incluísse outras mulheres na relação do casal.

“O que mais machucou ela não foi a traição, foi a falta de lealdade. Ela sempre falou, desde o início para mim ‘se um dia você se sentir atraído por uma outra mulher, fala para mim, a gente pode trazer ela para dentro do relacionamento, fazer uma experiência’. Ela se colocou nesse lugar, e o que machucou foi eu não ter sido leal”, confessou Arthur em conversa com Naiara Azevedo.

No papo com a sertaneja, Arthur ainda afirmou que partiu dele o desejo da paternidade. “Ela não queria filhos… Eu queria. Ela teve mais por minha causa, se não fosse por mim ela não tinha tido. Ela não queria mais filho, ela me conheceu, a gente se apaixonou e ela entendeu ‘esse é o cara que eu quero pra minha vida, o sonho dele é ser pai, então tenho duas opções: ou eu termino com ele agora ou eu vou dar um filho pra ele’, ela decidiu ter uma filha. Isso muda a vida de uma mulher toda, que ela não queria a princípio e eu. Fui viver uma vida sem ser com ela”, completou.

