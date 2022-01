Menina brasileira "se vê" no filme Encanto; confira o vídeo fofo

| Foto: Divulgação

A atriz e produtora norte-americana, Viola Davis, repostou um vídeo, nesta quinta-feira (20), de uma menina brasileira se identificando com a personagem principal do filme Encanto, Mirabel Madrigal.

“O poder de se enxergar na história”, escreveu a atriz na legenda. O vídeo foi uma repostagem da organização de notícias Now This News e da agência de produção de Viola, Juvee Productions.

Na postagem do Now This News, a legenda traz a informação de que o vídeo mostra a menina Manu apontando a personagem Mirabel para a mãe, Hannary. “Outra criança está viralizando por se enxergar em Encanto, novo filme da Disney”.

Manu comemora apontando para a personagem. “Sou eu! Eu cresci, mamãe”, diz a menina no vídeo. “É você? Deixa eu ver se é você mesmo. Que linda!”, diz a mãe, Hannary Araújo.

A menina de dois anos mora em Sete Lagoas, interior de Minas Gerais. O seu perfil no Instagram, monitorado pela mãe, já conta mais de 5 mil seguidores. Lá ela compartilha alguns vídeos de Manu e também comemorou a repercussão do vídeo.

“Você nos fez entender o verdadeiro encanto com esse lindo desenho! Como é bom eu me ver ao lado da Mirabel”, diz uma postagem que mostra um desenho de Manu e Mirabel feito pela artista colombiana Rous.

Veja o vídeo

