Irmão de Marília Mendonça pede desculpa a Naiara Azevedo: "Fui duro"

O irmão de Marília Mendonça, João Gustavo, se desculpou com a Naiara Azevedo e a equipe da cantora após criticar o possível lançamento da música que ela havia gravado com a "Rainha da sofrência" — que morreu em novembro de 2021.

Após a família entrar em um acordo com a assessoria de Naiara e aprovar a divulgação da parceria das duas, João se desculpou nas redes sociais e assumiu que foi "muito duro" com a participante do Big Brother Brasil 22.

"A equipe da Naiara Azevedo nos procurou e entendeu nossa posição contrária ao lançamento de uma gravação feita após a morte da Marília. Um vídeo totalmente diferente daquilo que a Marília havia feito em vida, com um tom apelativo de tristeza e sofrimento", começou João.

"Minha irmã sempre levou alegria e felicidade por onde passava, essa é a imagem que queremos defender. Nunca fomos contrários ao lançamento do vídeo feito em vida pela Marília com a Naiara, essa era a vontade dela e será respeitado", continuou, antes se desculpar.

" Peço desculpas pela forma intempestiva como agi, criticando de uma forma dura a artista Naiara... Quando minha mãe tomou conhecimento do vídeo que queriam lançar, ela ficou muito triste e vê-la daquela forma me fez perder a cabeça e agir de uma forma impulsiva. Hoje, de cabeça fria, reconheço que fui duro nas palavras e por não ter compromisso com o erro, peço desculpa à Naiara e toda sua equipe. É a última vez que falo sobre o assunto. " João Gustavo, irmão de Marília Mendonça

