Rede de fast food faz brincadeira com fala de Luciano no 'BBB 22'

Após Luciano, do “BBB 22”, revelar que deseja ser famoso ao ponto de não conseguir ir em um restaurante comer um lanche, o McDonald’s entrou na brincadeira e resolveu repercutir a fala do brother em seu perfil do Instagram.

O restaurante mudou a bio de sua página na noite da última segunda-feira (24). “O melhor lugar para os fãs do Luciano do BBB pedirem para tirar uma foto com ele“, diz a descrição do perfil.

A brincadeira conquistou os internautas que rapidamente repercutiram a mudança através do Twitter.

“Até o McDonald’s tá zoando o Luciano do BBB”, escreveu um perfil. “Olha Luciano, já é um pé pra fama”, pontuou outro.

Veja:

Véi kkkkk até o McDonald’s tá zoando o Luciano do BBB pic.twitter.com/oj6bUU1xIv — Socialista de IPhone ✨ (@ttdabartelli) January 25, 2022

