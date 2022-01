Saiba quanto custou a bota rosa néon usada por Jade Picon no 'BBB 22'

O calçado pode ser encontrado na loja online da marca. | Foto: Divulgação

Os looks de Jade Picon estão chamando atenção no Big Brother Brasil 22. Além do estilo da influenciadora, o que vira assunto são os preços das roupas usadas por ela na casa.

Na segunda-feira (24), durante o 'Jogo da Discórdia', Jade usou uma bota néon rosa Neon Cowboys. O look foi composto também por um vestido preto curtinho e uma meia calça preta com detalhes coloridos.

O calçado bem chamativo pode ser encontrado na loja online da marca, por U$ 389, o equivalente a R$ 2.134 na cotação atual.

Além do cor de rosa escolhido por Jade, há outras opções de cores da bota, entre laranja, roxo, verde e azul - sempre néon.



| Foto: Divulgação / Neon Cowboys

Leia mais:

Pedro Scooby se revolta com Jade Picon após punição

Jade Picon fatura mais de um BBB22 por mês; Saiba o valor da fortuna