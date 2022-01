Mãe de Ludmilla detona Rodrigo: 'Noiado e paranóico'

"Toda hora ele pergunta se Bruna é comprometida" disse Silvana. | Foto: Divulgação

Enquanto o clima na casa do 'BBB 22' é morno, fora dela o fogo no parquinho é real. Nos stories, do Instagram, a mãe de Ludmilla, Silvana Oliveira, detonou o participante Rodrigo Mussi.

A sogra de Brunna Gonçalves comentou que o brother é "paranóico" e vive "noiado" com o game.

" Engraçado que toda hora ele pergunta se Bruna é comprometida (risos). Paranoico e noivado. Pimenta no... dos outros é refresco, né... " Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla

Recentemente a mãe da cantora se mostrou incomodada com o fato do participante se referir à nora como "amiga" de Ludmilla.



" Não, meu querido. Brunna não é amiga da Ludmilla, Brunna é a esposa da Ludmilla e Ludmilla é esposa da Brunna. Simples assim. Se você não gosta, tudo bem, mas você precisa respeitar. " Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla

