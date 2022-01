Tretas do 'BBB': equipes de Bárbara e Rodrigo trocam farpas

A treta se iniciou após a equipe da sister publicar um vídeo onde ela fala sobre manter o equilíbrio da casa com o brother. | Foto: Divulgação

Após a discussão entre Bárbara e Rodrigo na madrugada desta quarta-feira (26) no “BBB 22”, as equipes dos dois participantes trocaram farpas através das contas oficiais no Twitter.

A treta se iniciou após a equipe da sister publicar um vídeo onde ela fala sobre manter o equilíbrio da casa com o brother.

Os administradores do perfil de Rodrigo compartilharam a postagem com outro vídeo em que o participante reclama de ser chamado de paranoico o tempo todo.



“Temos certeza que se estivessem aqui deste lado se sentiriam incomodados com comportamento invasivo da Bárbara falar com o Rodrigo, mas o Ro tem uma forma muito linda de falar e não desistir fácil das pessoas”, escreveu o perfil.

A tréplica veio no perfil de Bárbara, onde compartilharam um vídeo da última festa onde o brother a chama para dançar, ela recusa, e ele se revolta.

“Ei, Adm, faz isso não. Tá parecendo o jogo que Rodrigo faz lá dentro. Invasivo é não pedir licença. Invasivo é não saber ouvir não e mandar tomar no c*. Não sei se você viu tudo na última festa, mas tá aqui um momento realmente invasivo”, publicou.

Após a resposta, a equipe do participante não se manifestou mais na rede social.



