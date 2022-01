No 'Mais Você', Luciano pede chance em novela da Globo: 'Estamos aí'

O ex-BBB entrou nos assuntos mais comentados na web após revelar seu desejo de ser mais famosos que Beyoncé. | Foto: Divulgação

Luciano, primeiro eliminado do “BBB 22”, aproveitou sua participação no programa “Mais Você” na manhã desta quarta-feira (26) para pedir uma oportunidade nas novelas da TV Globo.

" Se quiser chamar, estamos aí " Luciano, ex-BBB

O ex-BBB entrou nos assuntos mais comentados na web após revelar seu desejo de ser mais famosos que Beyoncé.

Fora do reality, ele revelou que se diverte com os memes criados com ele.

" Minha mãe sempre falava que eu ia ser famoso. Nunca vi essa palavra de um jeito pejorativo ou pretensioso. Levei ao pé da letra. Quero ser famoso. Virou um meme, estou me divertindo horrores com isso. " Luciano, ex-BBB

Ana Maria Braga continuou o bate-papo e perguntou ao bailarino se ele pretendia utilizar seus talentos para conquistar a fama.

" Com certeza. Sempre trabalhei três áreas da minha carreira: ator, dançarino e modelo. Quando veio a internet, eu comecei a criar conteúdo. Mas tenho mais de 20 anos de caminhada como ator, bailarino e modelo. Inclusive, Globo, se quiser me chamar para uma novela, estamos aí. " Luciano, ex-BBB

No final, a apresentadora deu um conselho para o ex-BBB.

" O sucesso não chega por conta de você querer. Depende do seu caminhar. Eu acho absolutamente justo mirar no sucesso, mas dependendo da forma, é que o sucesso vai te alcançar. " Ana Maria, apresentadora

