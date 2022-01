Daniel Cady fala sobre terrorismo das dietas ao detonar fala de Mayra

O nutricionista não poupou críticas. | Foto: Divulgação

Daniel Cady, marido de Ivete Sangalo, fez uma publicação nas redes sociais na última terça-feira (25), onde rebateu uma fala de Mayra Cardi sobre Arthur Aguiar no ‘BBB 22’. A ex-BBB gravou um vídeo em seu perfil do Instagram onde reclamou com o marido após ele comer pão no reality show.

" Amor, você não podia ter comido pão. Você acabou de destruir todo o trabalho que eu fiz no seu corpinho, 9 kg se foram atoa. 30 dias batalhando nesse corpinho para estar aí, bonito, amostra, para o Brasil inteiro ver e você me comeu pão. Não faça isso. " Mayra Cardi, ex-BBB

O nutricionista não poupou críticas para a fala da coach.

" O terrorismo nutricional está cada dia mais presente aqui na internet, dentro de casa, nas clínicas e consultórios. Para muitas pessoas, o comer virou algo estressante e carregado de culpa, uma relação de amor e ódio com a comida. " Daniel Cady, nutricionista

Disse ele, após dublar o áudio de Mayra. Sem citações diretas, Daniel continuou as reflexões.

" Essa busca desenfreada pela estética perfeita e emagrecimento rápido acabam deixando as pessoas doentes do corpo e da cabeça. " Daniel Cady, nutricionista

" Faça as pazes com a comida e com o seu corpo. Busque um estilo de vida saudável sem radicalismos e paranoias. Se você já vem sofrendo com isso, procure a ajuda de uma equipe multidisciplinar capacitados para o atendimento de transtornos alimentares. " Daniel Cady, nutricionista

Veja o vídeo:

