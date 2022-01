Saiba quem vai cuidar da fortuna milionária de Marília Mendonça

| Foto: Divulgação

O processo de inventário dos bens milionários de Marília Mendonça, que faleceu em acidente de avião em novembro 2021, já começou na semana passada, e Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho da cantora, abriu mão da tutela dos bens a que teria direito no patrimônio. Como Leo, o herdeiro legítimo da artista, é menor de idade, a tutela se faz necessária. Com a decisão de Murilo, a gestão dos bens ficará a cargo de Ruth Moreira, mãe da cantora e avó do menino.

De acordo com a coluna do Léo Dias, a decisão foi consensual, tomada em clima de total harmonia. O valor de R$ 500 milhões, atribuído ao patrimônio da cantora e divulgado na imprensa, não reflete a realidade, de acordo com o jurídico da artista.

“Até porque (Marília) possuía apenas uma parte da sua carreira“, diz o defensor. Ao afirmar que a cantora tinha “apenas uma parte de sua carreira”, o advogado sinaliza que a artista não ficava com 100% dos valores obtidos com vendas de shows, publicidade e contratos com a gravadora.

Murilo Huff e Marília Mendonça engataram um relacionamento em maio de 2019. Em dezembro do mesmo ano, nasceu o filho do casal, Leo Dias Mendonça Huff. Em julho de 2020, o casal se separou, mas os artistas se reconciliaram pouco depois e voltaram a ficar juntos em novembro daquele ano. Em setembro de 2021 a relação chegou ao fim mais uma vez.

Confira a nota na íntegra:

“Foi dado entrada, na semana passada, na justiça de Goiânia, no processo de Inventário da Marília Mendonça. Ela deixou como único herdeiro o filho, Léo Mendonça Huff, que, em razão da menoridade, será acompanhado e tutelado pela avó materna, D.Ruth. Ato decidido em comum acordo com o pai do menor, Murilo Huff e a família de Marília, que sempre mantiveram e vão continuar mantendo uma relação harmoniosa e respeitosa, há um carinho recíproco e entendem que o bem principal sempre será o Léo. Por essa razão, inclusive, Murilo Huff concordou em compartilhar com a avó materna a guarda do filho, visto que a avó sempre contribuiu com esse papel na criação do Léo.

Por fim, em que pese a ação estar correndo em segredo de justiça, as informações que vêm sendo aventado na imprensa sobre valores do inventário (R$ 500 milhões) não correspondem nem perto da realidade do patrimônio da Marília, sendo que, ao longo da sua vida, priorizou ajudar a família e pessoas próximas a constituir grandes patrimônios, até porque possuía apenas uma parte da sua carreira”.

O processo corre em segredo de justiça.

*Com informações da coluna do Léo Dias

