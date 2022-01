Cantora e pastora Ludmila Ferber morre aos 56 anos

| Foto: Divulgação

A cantora gospel e pastora Ludmila Ferber morreu, aos 56 anos, na noite da última quarta-feira (26). Ela tratava um câncer de pulmão desde 2018.

Na época que compartilhou sobre a doença, a cantora contou que iniciava o tratamento de quimioterapia, mas afirmou estar positiva. "Ainda que o ritmo de viagens para ministrações diminua durante um tempo, meu ministério não parou. E nem vai parar”, disse a pastora.

O último post dela no Instagram, onde tem mais de 2 milhões de seguidores, foi na segunda-feira (24), citando sua canção "Buscar Tua Face é Preciso".

“Quando tudo parece estranho ao redor / Buscar tua face é preciso, Deus / Quando a gente não sabe o que está ocorrendo / Buscar tua face é preciso, Deus”, escreveu na legenda.

Ludmila, que foi casada de 1987 a 2014 com José Antônio Lino, deixa as três filhas do ex-casal: Daniela Ferber Lino, Ana Lídia Ferber Lino e Vanessa Ferber Lino.

Leia mais:

Morre o guru bolsonarista Olavo de Carvalho, nos EUA, aos 74 anos

Mãe do presidente Jair Bolsonaro morre aos 94 anos