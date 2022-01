Natália surta após Eslovênia ficar com Lucas durante festa no BBB 22

A designer de unhas surtou e ameaçou desistir do programa | Foto: Divulgação

A segunda festa do "BBB 22", primeira temática do líder, foi de fortes emoções, na noite de quarta-feira (26). Eslovênia e Lucas ficaram no meio da pista e passaram a madrugada curtindo juntos.

Além de vários selinhos entre os colegas, o novo casal se firmou e teve apoio de participantes como Pedro Scooby, que já vinha querendo juntá-los desde antes. No entanto, quem não gostou nada da situação foi Natália, que passou o final da última festa dançando de forma sensual com o brother, que estava só de cueca.

A designer de unhas surtou e ameaçou desistir do programa. Ela chorou muito e atirou os seus sapatos na parede quando viu Eslovênia e Lucas se beijando. Natália havia passado a tarde agarrada com o estudante de medicina na piscina.

Após o surto, ela foi consolada por Naiara Azevedo e Linn da Quebrada, que discordaram na forma de lidar com a situação.

Revoltada, a mineira se disse frustrada porque seu amigo e objeto de desejo romântico, Lucas estava ficando justamente com Eslovênia, de quem tem "ranço" declarado e não poupa críticas. Após atirar seus sapatos na parede, Natália foi chorar no quarto, e recebeu preocupação de Tiago.

Depois, a sister chorou na cozinha e desabafou. "Eu quero ir pra minha casa. Não quero mais esse cara...", disse. Maria rebateu dizendo que se ela realmente quisesse ir para a casa, já teria ido, podendo apertar o botão de desistência em outros horários.

"Isso aqui é muito forte. Muito forte. Eu quero ir embora.", continuou Natália, alcoolizada. "Não fala isso. Você acabou de voltar de um paredão. Você está bêbada.", consolou Eliezer. "Todo mundo aqui me evitou hoje. Eu não sou forte.", lamentou a sister, enquanto o empresário a acalmava.

Natália pediu um abraço de Eliezer e recebeu o carinho e abraço de todos os brothers presentes na cozinha. No local, ela jogou alguns objetos para o outro lado, o que virou assunto na festa depois, e Maria se aliviou que nenhuma garrafa caiu em outro participante, já que poderia gerar expulsão.

