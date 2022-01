Wesley Safadão será atração musical de luta entre Whindersson e Popó

Safadão promete agitar o "Fight Music Show" | Foto: Ricardo Frazen/ Divulgação FMS

Em mais uma de suas ações inusitadas, Wesley Safadão confirmou presença na luta entre Whindersson Nunes e Popó, que acontecerá no domingo (30), em Balneário Camboriú (SC).



Levando um pouco de entretenimento e música, Safadão promete agitar o "Fight Music Show", que começa sua série de ações amanhã (28) com treino aberto entre Whindersson Nunes e Acelino Popó Freitas na Barra Norte e segue no sábado com a Pesagem Cerimonial do e um bate papo com o campeão Charles do Bronx. Ele fala sobre sua expectativa em relação ao evento e sobre o momento especial que vive na carreira, sendo o atual detentor do cinturão dos leves no Ultimate FightingChampionship (UFC).

“Mais do que cantar eu estou ansioso pra ver quem vence essa luta viu, a briga vai ser boa", disse o cantor.

Além do aguardado duelo entre Whindersson e Popó, o evento promoverá o retorno de Rogério Minotouro aos ringues e colocará frente a frente o medalhista olímpico Esquiva Falcão contra Yuri Fernandes, ex-participante dos reality shows 'Big Brother Brasil' e 'A Fazenda'.

Os duelos serão transmitidos AO VIVO no site oficial da organização e pelo Canal Combate. Os fãs poderão adquirir o pay-per-view ou ingressos para a edição também pelo portal do evento: https://fightmusicshow.com.br/

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (28)- Treino Aberto- Barra Norte, Balneário Camboriú (SC), às 17h

Sábado (29)- Perguntas e respostas- CHARLES DO BRONX- Barra Norte, Balneário Camboriú (SC), às 18h

Pesagem- Barra Norte, Balneário Camboriú (SC), às 19h

Domingo (30)- Dia da Luta- Fight Music Show, às 19h Rua Francisco Corréa, 908 - Nova Esperança, Balneário Camboriú - SC

CARD COMPLETO BOXE

Whindersson Nunes x Acelino 'Popó' Freitas

Rogério Minotouro x Leonardo 'Leleco' Guimarães

Esquiva Falcão x Yuri Fernandes

KICKBOXING

Matheus Aires x Igor Merlin

MMA

Stephanie Luciano x Andressa Romero

Pedro Machado x Marcelo Marques

Mario Sousa x Antônio Gordilho

*Com informações da assessoria

