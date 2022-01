Gabriel Medina e Yasmin Brunet terminam casamento

De acordo com fontes ligadas ao casal, o relacionamento vive de aparência | Foto: divulgação

Parece que o conto de fadas de Yasmin Brunet e Gabriel Medina chegou ao fim. Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, os dois colocaram um ponto final no casamento.

Fontes ligadas ao casal, informaram ao jornalista que o relacionamento vive de aparência e o surfista não divide mais o mesmo teto que a modelo.

Apesar de manter as fotos do casal em seu perfil do Instagram, Yasmin teria dado sinais do desgaste ao postar imagens afirmando que “o amor está no cuidado”, além de explicar a diferença entre “gostar, paixão e amor”.

Gabriel Medina e Yasmin Brunet se casaram em janeiro de 2021, no Havaí, com menos de um ano de namoro.



A cerimônia foi fechada e sem presença de parentes, o que gerou polêmica na época.

