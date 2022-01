Nasce Malu, filha da apresentadora amazonense Vivian Amorim

A bebê nasceu de 36 semanas | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A apresentadora e ex-BBB, Vivian Amorim, de 28 anos, deu a luz a Malu, na madrugada desta quinta-feira (27).

Fruto do relacionamento com Leonardo Hirschmann, a bebê nasceu de um parto natural prematuro tardio com 36 semanas.

Em publicação nas redes sociais, Vivian revelou que a bebê não quis esperar e veio mais cedo do que deveria por meio de um parto natural sem analgesia, a anestesia dada em partos normais. Apesar disso, mãe e filha passam bem.

"Ela não quis mais esperar e acabou vindo prematuro tardio com 36 semanas, mas estamos super bem, vencemos um parto natural, sem intervenção de analgesia, com muita força, disposição e garra!".

A apresentadora revelou que logo voltará a falar mais sobre o assunto e que agradece o carinho dos fãs.

"Depois a gente volta aqui para contar tudo com calma para vocês, mas desde já fica aqui o nosso agradecimento pelo carinho de sempre, pela torcida, pela força, pelos votos de felicidade e pelas orações".

Confira a postagem:





Em menos de uma hora no ar a publicação teve mais de 470 mil curtidas, e famosos como a atriz Fernanda Paes Leme, Sophia Abrahão, a influenciadora Thaynara Og e vários ex-bbbs parabenizaram os papais pela chegada da menina.

Leia mais:

Vivian Amorim anuncia gravidez do primeiro filho

Vivian Amorim comanda live de Gusttavo Lima na Amazônia