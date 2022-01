"Um tumor em cada olho": diz Tiago Leifert sobre câncer raro da filha

Casal decidiu falar para alertar outros pais sobre a necessidade de um diagnóstico precoce | Foto: Reprodução

O apresentador Tiago Leifert anunciou neste sábado (29) que sua filha, Lua, está lutando contra um câncer raro nos olhos chamado retinoblastoma.

Ao lado da esposa, Daiana Garbin, eles contaram a notícia e surgiram muito emocionados. Os dois decidiram falar para alertar outros pais sobre a necessidade de um diagnóstico precoce.

"É um câncer que acontece nas células da retina. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer, normalmente é algo que acontece em crianças muito pequenas, quando ela não consegue expressar e os pais não sabem", afirmou ela.

A jornalista contou que foi o marido quem percebeu que algo não estava bem. "Ele dizia que tinha algo de errado no olhinho da Lua, uma luz branca estranha. E um dia eu percebei e levamos ao oftalmologista", contou.

Leifert disse que conversou muito com a família sobre a divulgação ou não da luta que a pequena trava contra a doença. "A gente tá tratando há quatro meses e pensamos se deveríamos falar alguma coisa [...] e vocês que acompanham sabem que a gente é muito discreto, dificilmente a gente compartilha alguma coisa", afirmou ele que disse que eles decidiram contar a história de Lua como um alerta. "Se a gente conseguir que um casal leve uma criança ao médico a gente vai conseguir ficar muito feliz", afirmou.

Ao final, o apresentador confirmou que esse foi esse o motivo que o retirou da Globo antes do previsto.

"Foi isso que me tirou do The Voice e agora a gente tá começando a se organizar, trabalhar, tentando viver de novo. Estamos tentando ficar bem", declarou.

Situação é delicada

Na conversa, Leifert disse que o câncer foi descoberto em grau avançado.

"A gente descobriu no grau E, que é o máximo. Ela tá enxergando bem do olho esquerdo, mas o direito exige mais cuidados. A gente não sabe se está no começo, no meio ou no fim do tratamento, é uma luta dia a dia", afirmou ele.

Veja o vídeo

*Com informações da Contigo



