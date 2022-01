Muita pegação e foras: veja o que rolou na festa do BBB22

Na mesma medida em que teve muito beijo, a festa também entregou muito choro | Foto: Reprodução

Rio de janeiro (RJ) - A Festa Boteco do Big Brother Brasil 22 mexeu com os ânimos dos brothers. Com a abertura de Neymar e um show do cantor Ferrugem, a festa teve muito beijo e até mesmo, um fora.

Depois do show, e de se alimentarem, os participantes tomaram a pista e Maria, como já é de costume, entregou tudo na festa. Após tentar, sem sucesso, unir o casal Laís e Rodrigo, a atriz e Eliezer protagonizaram o maior beijão, sob aplausos dos demais brothers.

Logo em seguida, foi a vez de Linn da Quebrada beijar Maria. As duas entregaram um beijo daqueles, com o olhar surpreso dos moradores da casa mais vigiada do Brasil. Linn e Eliezer trocaram selinhos. Já o casal Eslô e Lucas, mantiveram o clima de romance e se beijaram muito durante a festa,

Emoções a flor da pele

Na mesma medida em que teve muito beijo, a festa também entregou muito choro. Logo no início, as músicas do cantor Ferrugem levaram Douglas Silva, Tiago Abravanel e Maria às lágrimas. Quem aí nunca chorou ouvindo um pagode? Com os confinados isso não é diferente.

Lina chorou bastante depois do beijo em Maria, a artista diz estar receosa em como o Brasil vai enxergá-la após esse beijo. Linn foi consolada por Maria e Naiara Azevedo.

Laís também ficou aos prantos na madrugada. Depois de uma longa discussão de relação com o Rodrigo, a médica 'levou um fora' e chorou para Tiago Abravanel, que pediu para a sister não chorar porque ela é bem melhor que Rodrigo.

Algumas estratégias foram reveladas na Festa Boteco. Rodrigo e Lucas, por exemplo, combinaram de acampar em frente aos dois Big Fones da casa até domingo, com a expectativa que uma ligação os livre do paredão.

Jessilane confessou para Rodrigo que deve votar em Jade no próximo paredão. A professora contou que foi por duas vezes destratada pela influenciadora.

Rodrigo até tentou arquitetar uns votos, mas Jessi disse que essa é a vontade do seu coração e não uma combinação de votos. Jessi, inclusive, também tentou uma aproximação com Eliezer. Ela diz querer ter a amizade do brother.

Rodrigo chamou Douglas durante a festa e afirmou que as circunstâncias do jogo fizeram com que eles fossem rivais. Entretanto, ele disse que gosta muito do ator e que espera ser amigo dele após o reality, Douglas não concordou com o termo 'rivalidade', mas disse respeitar o jogo do gerente comercial.

Relações familiares

Maria contou aos brothers que ela e o pai já ficaram com a mesma mulher. Maria disse que estava em um festival de música e ficou com todas as pessoas do camarote. Entre elas, uma menina que, posteriormente, acabou ficando com o seu pai que também estava na festa.

Amigos para sempre?

Eli sentiu Vyni distante dele durante a festa e chamou a atenção do brother. Eliezer contou que diversas vezes durante a festa tentou puxar assunto com Vinícius e foi ignorado. O cearense disse que não tinha nada a ver e pediu para o amigo deixar de besteira.

A Festa Boteco virou a noite e os inimigos do fim foram Douglas, Paulo André, Scooby, Eslovênia, Lucas, Jessi e Maria.

*Com informações do Uol

