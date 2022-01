Jojo Todynho se casa com militar em cerimônia no RJ; veja vídeo

| Foto: Daniel Pinheiro

Rio de Janeiro (RJ) - A cantora e campeã de "A Fazenda" Jojo Todynho, se casou neste sábado (29) com o militar Lucas Souza. A cerimônia ocorreu no Rio de Janeiro e a artista chegou até a pedir pix pelas redes sociais.

"Quero fazer um pedido aqui para vocês. Dá um presente para a noiva, para os noivos, tá, em vez de criticar, aqui, ó, nos abençoa com o pix", disse Jojo, mostrando o número num cartão nas redes sociais.

Em dezembro o casal ficou noivo. Na época, "Jojo Maronttinni foi pega de surpresa por Lucas Souza com um pedido de noivado inesperado e cheio de romantismo".

Emocionada, a cantora disse: "Nunca imaginei que isso iria acontecer na minha vida". Os dois estão juntos há 5 meses.

Veja a entrada da noiva:

Quem é Lucas Souza?

Segundo o jornal "Extra", Lucas ingressou nas Forças Armadas em janeiro do ano passado, em Curitiba, sua cidade natal. Ele também é estudante de engenharia civil.

Lucas é discreto em relação ao relacionamento com a cantora. Ele tinha perfil no Instagram fechado para poucas pessoas e, com a repercussão do namoro com Jojo, acabou desativando a conta na rede social.

"Lucas não precisa de mídia. Se ele precisasse, o Instagram dele seria aberto. Ele é oficial, então obviamente não precisa do meu dinheiro e de biscoito. Aliás, nunca dei dinheiro para homem", disse a cantora nos Stories do Instagram. O militar conheceu Jojo em Cancún, no México, em agosto, segundo um relato da cantora.

Nesse meio tempo, a cantora se relacionou com outro rapaz chamado Márcio Felipe. O envolvimento acabou após Jojo admitiu ter "vacilado" com Márcio em viagem a Paris

