BBB22: Rodrigo ganha "Anjo" e Jade Picon vai pro "Monstro"

Jade Picon, Vinicius e Natália ficaram com os piores desempenhos. | Foto: Divulgação

Rio de Janeiro (RJ) - Rodrigo é o segundo Anjo do Big Brother Brasil 22. O brother levou a melhor na Prova do Anjo Amstel deste sábado (29), se consagrando Anjo pela segunda semana seguida. Ao longo de 5 rodadas, o gerente comercial fez o total de 7 pontos. E, na rodada desempate com Bárbara, o brother fez a maior pontuação.

Ao longo de cinco rodadas, Jade Picon, Vinicius e Natália ficaram com os piores desempenhos. Ambos somaram apenas dois pontos e precisaram disputar rodada de desempate.

Natália se livrou ao marcar dois pontos, deixando a disputa apenas entre Vinicius e Jade. O Bacharel em Direito conseguiu pontuar e, Jade, por sua vez, perdeu a rodada desempate, foi a última colocada e está no Monstro da semana. Além disso ela deixa o Vip e vai para a Xepa!

No total, 15 brothers participaram da prova. Além do Líder Tiago Abravanel, apenas Laís, Eslovênia e Pedro Scooby não foram sorteados para disputar a Prova do Anjo Amstel.

*Com informações do Gshow

Leia mais:

Muita pegação e foras: veja o que rolou na festa do BBB22

Rodrigo detona Tiago Abravanel no 'BBB 22': 'É um bananão'