Luísa Sonza causa alvoroço sem calcinha e com look super sexy; veja

A cantora deixou os fãs babando com o conjunto escolhido para a apresentação | Foto: Divulgação

Luísa Sonza movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (27) ao postar uma série de fotos com o look que vestiu em seu último show. Ousada, é possível notar que a musa não usava roupa íntima.

A cantora deixou os fãs babando com o conjunto escolhido para a apresentação: um body preto de couro bem apertadinho, meia-calça escura, botas até o joelho e luvas altas.

Através dos comentários, os seguidores elogiaram a beleza e o corpo da famosa: "Como você consegue ser tão perfeita? Me ensina", "Maravilhosa é ela", "Gostosa é pouco pra você".

Veja post

*Com informações do SBT Notícias