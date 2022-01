Quem você quer eliminar: Jessilane, Natália ou Rodrigo?

Rodrigo, dono do Colar do Anjo pela segunda semana consecutiva não escapou do paredão | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Jessilane, Natália e Rodrigo encaram mais um paredão do BBB 22, depois de uma votação cheia de surpresas e reviravoltas, no domingo (31). Rodrigo, dono do Colar do Anjo pela segunda semana consecutiva, imunizou Eliezer.

Porém foi colocado no paredão pelo Líder da semana, Tiago Abravanel. Já Pedro Scooby, vencedor da Prova do Líder em dupla com Tiago Abravanel, também estava imune e foi informado que indicaria uma pessoa direto ao Paredão. Foi então que ele indicou Natália.

Depois de ser imunizado pelo Anjo Rodrigo, Eliezer colocou Douglas Silva no Paredão.

"Porque ele me vetou na Prova do Líder, considero ele muito forte no jogo. Acho justo testar. Também é algo que o Rodrigo, que me imunizou, tinha intenção", explica.

Após isso, a casa foi dividida ao meio através de um sorteio feito pelo Líder Tiago Abravanel: a primeira metade votou no Confessionário e os outros noves participantes votaram aberto no sofá.

