Tamanho do pênis de Eli e affair de Rodrigo agitam o BBB 22

| Foto: Divulgação

A formação do paredão, que colocou Jessilane, Natália e Rodrigo na disputa pela preferência do público, não foi a única coisa que agitou o BBB no fim de semana. Assuntos como o tamanho do pênis de um brother e a dona do coração de outro também deram o que falar entre o público do reality show da Globo.

Affair de Rodrigo

A identidade da mulher com quem Rodrigo vivia um relacionamento intenso fora da casa foi revelada. Segundo a coluna de Leo Dias, a escolhida do rapaz é a veterinária Tassia Rezende, de 33 anos. Ela e o brother se conheceram por meio do Instagram e ficaram juntos por 8 meses. Segundo ela, o brother foi se abrindo aos poucos. "No início, foi uma relação mais distante, com ele mais reservado. [...] Depois, ele já falava sobre sentimentos, sobre cuidado, e dividia mais sobre a vida", disse Tassia em entrevista para a publicação. Apesar do que Rodrigo demonstrou na casa, a volta do romance após o reality ainda não é algo certo para Tassia: "Quando ele sair, conversamos".

Tamanho do 'documento'

E parece que os participantes têm reparado em uma característica pouco discreta dos outros. Enquanto se preparavam para entrar na banheira de hidromassagem, Vinicius, Eliezer e Rodrigo conversavam quando Viny provocou Eli pelo fato de o brother não usar cuecas no confinamento: "Fica com o negócio aí batendo na roupa". Os dois caíram na risada, e a resposta veio: "Eu não tenho nem p*ru para isso". O amigo fez cara de quem não acreditou, mas Eliezer insistiu e se referiu ao próprio órgão como 'miserê'.

Sem 'mixaria'

Apesar da revelação de Eli, ex-namoradas do brother desmentiram a afirmação e disseram que por lá não tem 'mixaria'. "Muito pelo contrário", garantiu uma. Outra ex do participante ainda disse que tudo se completa: "O melhor é a pegada que ele tem, e o beijo, muito bom". Na última festa, Eli e Maria trocaram beijos na pista de dança e no quarto da casa. A cena foi comentada por fãs do programa, que gostaram da 'pegada' dos brothers.

*Com informações do SplashTV

Leia mais:

'BBB22': conheça os participantes já confirmados da casa mais vigiada

BBB22: Rodrigo ganha "Anjo" e Jade Picon vai pro "Monstro"