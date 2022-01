Mãe de Josué quer que criança volte para Sarah: “Não se adaptou"

Myllena chegou a falar com Sarah sobre o estado do garotinho e ela disse que reforçaria as ligações | Foto: Reprodução

Myllena Costa, mãe biológica de Josué, fez uma live neste domingo (30) dizendo que aceitaria que o filho voltasse a conviver com Sarah Poncio.

Segundo ela, até assinaria os papéis da adoção, pois o menino não se adaptou à família e fala o tempo todo na antiga casa.

“Josué não está se adaptando, só chora, pede para ir pra casa. Aí, eu com todo aquele cuidado, converso, com muita paciência, porque ele só tem 3 aninhos”, começou Myllena.

Com o nome de registro Oseias, Josué foi adotado informalmente por Sarah e Jhonatan Couto em 2020, depois que souberam por meio da babá da família que a criança fazia parte de uma família necessitada, sem condições de criá-lo. Ele foi levado para a mansão dos Poncio, onde morava desde então.

O garoto vivia com Sarah até o ano passado, quando a mãe biológica da criança alegou estar mal psicologicamente e pediu na Justiça que o seu filho voltasse para casa. Ela acabou recebendo a guarda concedida por um juiz.

Na live, Myllena disse ainda que Josué chegou a ter febre e que, por isso, permitiria que o filho voltasse a morar com Sarah, desde que a adoção foi feita de maneira legal. “Se fosse para ele voltar de papel passado e tudo mais, eu deixaria. Só que não foi possível. Pelo bem estar dele, porque eu achei que ele se adaptaria aqui, mas ele não está, deixaria, sim, ele voltar. Pela felicidade dele, porque não adianta eu estar feliz e ele não”, completou.

Myllena chegou a falar com Sarah sobre o estado do garotinho e ela disse que reforçaria as ligações. A mãe biológica de Josué também garantiu que não quer dinheiro dos Poncios e que é muito grata por tudo que eles fizeram pelo menino.

“Nunca quis dinheiro deles, só queria um abraço do Josué. Foi tudo um mal entendido. Sou muito grata ao cuidado que Sarah teve com Josué, por tudo que ela fez por ele. O pai dela, da mesma forma. Eu sempre reforço: ‘Josué, você tem duas mamães’. Sempre mostro os Stories da Sarah, dos irmãos”, afirmou.

