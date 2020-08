Incêndio em hospital de Brasília causa correria para retirar doentes

| Foto: Reprodução internet

Brasília - Um incêndio com intensa fumaça iniciou no hospital Santa Luzia, em Brasília (DF), na Asa Sul, na manhã deste sábado (29). A ocorrência gerou correria na unidade de saúde para retirar pacientes e funcionários do local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e já está combatendo o fogo que segundo informações preliminares, iniciou nas salas de repouso e copa.

Ainda não se sabe se há vítimas. Vídeos mostram a atuação dos bombeiros e de voluntários que estão no hospital.