Manaus realiza 1ª edição do Café com Saúde no CCC

Manaus (AM)- O Centro de Cooperação da Cidade (CCC), realizou, na manhã desta quinta-feira (6), a primeira edição do Café com Saúde. A iniciativa busca levar especialistas até o órgão para um bate-papo informal, tirar dúvidas e dar mais informações sobre saúde.

A campanha “Outubro Rosa”, de prevenção ao câncer de mama, foi o tema da primeira atividade.

Mais de 40 mulheres se reuniram para celebrar o “Outubro Rosa” e compartilhar histórias de superação, além de sanar aqueles questionamentos sobre a saúde da mulher com um mastologista e com a enfermeira Lúcia Marques, chefe da Saúde da Mulher na Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

O superintendente do CCC, Sandro Diz, explicou que a iniciativa surgiu como uma forma de integrar os servidores do prédio.

“O nome do CCC já diz, ‘cooperação’ e é isso que nós buscamos viver entre os serviços. Como temos muitas pastas, queremos integrar os servidores para que a boa convivência continue sendo rotina no nosso prédio, mas não queremos apenas festejar, precisamos também dar informações e proporcionar atividades que sejam relevantes para vida de cada um e o “Outubro Rosa” é uma excelente oportunidade que vai se estender para o “Novembro Azul” com certeza”.

No Amazonas, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 450 novos casos de câncer de mama neste ano, a segunda maior da região Norte. E foram esses dados alarmantes que despertaram na pasta o desejo de realizar uma atividade que impactasse as servidoras da unidade.

A convite do superintendente do CCC, a Semsa levou uma equipe e não só orientou sobre o câncer de mama, como também do colo do útero, outra doença em que o Amazonas lidera o ranking.

Assessora administrativa do CCC, Fabiane Fogaça se disse valorizada com a ação.

“A riqueza de detalhes com que foi pensada essa agenda faz com que eu me sinta valorizada pela gestão enquanto mulher, faz com que eu me sinta vista e eu sou muito grata ao prefeito David Almeida e ao secretário Sandro pelo carinho. Ouvir o testemunho da Val, que venceu o câncer de mama agressivo, é impactante sim, mas muito significativo também”.

Uma mesa de café da manhã e muitos brindes, como um dia de beleza, também fizeram parte do roteiro do evento, que agradou as mulheres e que deve retornar para a sua segunda edição no próximo mês, com o Novembro Azul, buscando agora o público masculino.

