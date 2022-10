Ageman notifica Águas de Manaus e cobra melhorias na Cidade Nova

Com a notificação, a empresa deverá apresentar em até dez dias um plano de trabalho contendo as melhorias para as unidades, incluindo o cronograma de atividade

Manaus (AM) – Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) notificou, nesta semana, a empresa Águas de Manaus, em decorrência da necessidade de promover melhorias nas unidades que compõem o sistema de esgotamento sanitário do conjunto Nova Cidade, na zona Norte de Manaus.

No levantamento realizado pela Ageman em 12 estações elevatórias de esgoto e também nas duas lagoas de estabilização, as equipes da Diretoria de Concessões, Obras e Saneamento da agência reguladora identificaram as seguintes irregularidades:

Ausência de gradeamento e bomba reserva;

Peças metálicas deterioradas;

Pintura desgastada;

Grande volume de vegetação;

Acúmulo de sujeira e itens de segurança danificados.

O diagnóstico reúne informações técnicas do sistema e um relatório fotográfico, o qual foi encaminhado para a concessionária Águas de Manaus, responsável pelos serviços de esgotamento sanitário da cidade.

Com a notificação, a empresa deverá apresentar em até dez dias um plano de trabalho contendo as melhorias para as unidades, incluindo o cronograma de atividades.

“Desde 2018, quando da criação da Ageman, nós acompanhamos o funcionamento do sistema. Identificamos que foram realizadas diversas melhorias, no entanto, algumas pendências ainda precisam ser sanadas e é justamente isso que estamos cobrando da empresa. São medidas que vão contribuir para um melhor funcionamento das estações e também para a segurança”, afirmou a diretora técnica da Concessões, Obras e Saneamento da Ageman, Suzy Tavares.

O sistema de esgotamento sanitário do Nova Cidade se encontra em plena atividade e é composto por 67,7 quilômetros de rede coletora de esgoto.

Até a publicação dessa matéria a empresa Águas de Manaus ainda não havia se manifestado a respeito da atuação da Ageman.

