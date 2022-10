Moradores do Coliseu conquistam regulação fundiária em Manaus

O prefeito fez o lançamento do processo para Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no último dia 20/9, com a fase de levantamento técnico.

Manaus (AM) – Um grupo de 500 famílias da comunidade Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, em Manaus, tem recebido os trabalhos iniciais da maior regularização fundiária realizada em 2022 pela gestão David Almeida. O prefeito fez o lançamento do processo para Regularização Fundiária Urbana (Reurb) no último dia 20/9, com a fase de levantamento técnico. O cronograma conta com atividades que serão realizadas até janeiro de 2023.

Pedreiro e morador do Coliseu há 10 anos, Norberto de Jesus da Silva tem 56 anos e acredita que a regularização fundiária reduz a insegurança de quem vive no local e que muitas vezes sofreu com as ameaças do passado durante reintegrações de posse.

“Nas reintegrações, as pessoas ficavam desesperadas por não saber para onde iriam. Agora as pessoas andam sorrindo porque se sentem seguras, não estão sendo ameaçadas de despejo. É uma boa iniciativa, a prefeitura prometeu e está acontecendo”, disse.

Processo

Neste primeiro momento, está sendo feito o processo chamado de selagem, um cadastro preliminar realizado com a identificação dos lotes e residências com uso de drone. Os imóveis recebem um selo e, posteriormente, os assistentes sociais e equipe de arquitetura fazem a confirmação in loco. Paralelamente, são feitos os cadastros socioeconômicos das famílias.

Os trabalhos são coordenados pela Vice-Presidência de Habitação e Assuntos Fundiários (Vpreshaf). A previsão é de beneficiar até 15 mil famílias no Coliseu com o registro de imóvel, dentro do Reurb.

Foram iniciados os estudos operacionais e levantamentos preliminares da área, incluindo visita técnica na comunidade.

Nos sobrevoos da área com uso de drones são produzidas imagens aéreas georreferenciadas. Neste mapeamento, a partir das ortofotos geradas, os imóveis e outros elementos do entorno tem a posição na imagem correspondente à sua posição geográfica real.

Visitas

As visitas técnicas contam com a tecnologia para construção de levantamento topográfico associado a imagens captadas para extrair coordenadas e fazer mapeamento com alta precisão, georreferenciamento e aerofotogrametria. A aerofotogrametria é apoiada por equipe em solo que faz o rastreamento das coordenadas de cada lote.

Este tipo de tecnologia permite fazer o mapeamento de todo o projeto georreferenciado para construir o memorial descritivo, com informações sobre o tamanho e limites de cada imóvel a ser regularizado.

O que é a regularização?

Regularização fundiária é o conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social à moradia, o pleno desenvolvimento das funções sociais da propriedade urbana e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme a lei federal 13.465/2017 e a lei municipal 2.492/2019.

