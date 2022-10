“Estamos trabalhando para restabelecer o funcionamento normal”, informa Pátio Gourmet após incêndio

Manaus (AM) – Um princípio de incêndio atingiu a unidade do conjunto Morada do Sol do supermercado Pátio Gourmet, na avenida Via Láctea, bairro Aleixo. Na manhã deste sábado (22), moradores da região perceberam uma grande quantidade de fumaça preta saindo pelos dutos de ventilação e exaustão da empresa.

Segundo comandante do Corpo de Bombeiros, excesso de gordura na coifa de uma churrasqueira, pode ter causado o incêndio.

“Houve um sobreaquecimento da coifa que liga o sistema de restaurante e churrasqueira. A coifa incendiou, mas nós conseguimos confinar esse fogo dentro da coifa para que não saísse de lá e propagasse por todo o prédio. Fizemos o trabalho em duas frentes e o local está em segurança agora” , afirmou o comandante de Socorro do CBAM, Jonatas Castro.

Nota da assessoria:

“O Pátio Gourmet informa que foi registrado no início deste sábado (22) um princípio de incêndio na unidade do Morada Sol. A situação foi prontamente controlada, graças à prontidão da nossa brigada de incêndio junto ao Corpo de Bombeiros, sem maiores prejuízos.

Lamentamos o ocorrido, e agradecemos a todos que se mobilizaram e nos ajudaram a contornar a situação, em especial a nossa equipe e o Corpo de Bombeiros. Estamos trabalhando para restabelecer o funcionamento normal da loja. Contamos com a compreensão de todos.”

Leia mais:

Homem agride namorada e tenta incendiar o carro dela, em Manaus

Incêndio atinge casa de idosos no Centro de Manaus, veja vídeos

Homem usava igreja de fachada para armazenar cargas roubadas