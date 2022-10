Jovem fatura R$ 5 mil com testes de fidelidade: “Mando print de tudo”

Estar em um relacionamento, muitas vezes, é também viver cercado de dúvidas se a outra pessoa é fiel. Para acabar com a desconfiança de vez, há mulheres que estão ganhando a vida com “testes de fidelidade” e mostrando os resultados na web. A influenciadora Nicoly Souza é uma delas. Atualmente, essa é a sua principal fonte de renda, que pode chegar a R$ 5 mil por mês.

Compartilhando o dia a dia no TikTok, Nicoly cobra cerca de R$ 45 por cada teste realizado — que inclui mandar mensagem para o suposto “traidor”, enviar fotos, áudios e chamá-lo para sair. Ao Metrópoles, a jovem afirma que já ajudou mais de quatro mil mulheres a “se livrarem de relacionamentos tóxicos e abusivos”.

“Já aconteceu casos de mulheres com filhos querendo pensão e que não sabiam onde o cara morava para colocar na Justiça. Elas me procuram para ajudar a descobrir onde o sujeito mora”, relatou.

Com um plano que pode durar até cinco dias, ela assegura que não faz nada sem aval da contratante do serviço. “Eu combino tudo com a cliente e vou conversando com o homem de acordo com o que ela for me falando”, conta.

*Com informações do Metrópoles

