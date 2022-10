Jovem é presa com arma e munições no Santa Etelvina

Manaus (AM) – Uma jovem de 21 anos de idade que não teve o nome revelado pela polícia foi presa na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h30, na rua Enos, no bairro Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Ele estava com arma e munições.

De acordo com a equipe da Força Tática, a ação iniciou após denúncia anônima via 190 informando que uma jovem loira com tatuagens no braço estava comercializando entorpecentes e portando arma de fogo no local informado.

As equipes se deslocaram e conseguiram avistar a mulher andando em via pública. Durante a revista pessoal, foi identificado que a suspeita estava com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, além de quatro munições do mesmo calibre.

A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada ao 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ao ser questionada sobre a arma de fogo, a jovem decidiu permanecer em silêncio e não informou o motivo de estar com a arma de fogo.

A mulher não tinha nenhuma passagem pela polícia e irá responder por porte ilegal de arma de fogo. Ela deve passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul de Manaus e irá ficar à disposição da Justiça.

