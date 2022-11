Índice de roubos a motoristas de aplicativo em Manaus apresenta redução de 17% em 2022

Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

Manaus (AM) – Em nove meses, Manaus teve uma redução de 17% no índice de roubos a motoristas de aplicativo registrados, em comparação com o mesmo período de 2021. Os dados são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme o Ciesp, de janeiro a setembro deste ano foram 343 casos registrados, contra 413 no mesmo período de 2021. Uma diferença de 70 registros, que corresponde a 17% de redução.

A SSP-AM conta com o sistema do Centro Integrados de Operações de Segurança (Ciops), que mantém uma linha direta com grupos de motoristas e oferece um atendimento efetivo ao acionamento de ocorrências em andamento. O coordenador do Centro, cabo Luiz Ricardo, destacou a parceria firmada entre os motoristas e o sistema de segurança.

“Quero agradecer à Secretaria de Segurança por confiar no trabalho do Ciops e também aos próprios motoristas de aplicativo pela parceria construída com o sistema de segurança que reflete na redução desses índices. Hoje estamos sendo beneficiados por este projeto que desde 2018 vem rendendo frutos para o sistema” , disse.

Sistema

O sistema de monitoramento funciona dentro das estruturas do Ciops, na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). De acordo com Luiz Ricardo, o acompanhamento é realizado por meio das lideranças de grupos de trabalho que se integram com o sistema de segurança.

“Os motoristas criam grupos de trabalho e são orientados por um líder, que entra em contato conosco para que todo esse grupo seja monitorado pelo Ciops durante 24 horas. Além disso, realizamos reuniões periódicas para ouvir as demandas de cada um” , completou o coordenador.

Ciops

São 500 câmeras espalhadas pela capital que contam com o monitoramento em tempo real por meio do Ciops, instalado na sede do CICC, além de todo o atendimento realizado por meio do canal linha direta da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), o 190.

