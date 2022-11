Jovem é barrada em aeroporto por usar plug anal com as cinzas do namorado

Australiana Sarah Button, de 23 anos, viralizou no TikTok ao relatar que foi parada por seguranças de aeroporto

A jovem australiana Sarah Button, de 23 anos, viralizou no TikTok, esta semana, com vídeos em que relata ter sido parada por seguranças de um aeroporto nos Emirados Árabes ao tentar embarcar em um voo usando um brinquedo sexual que estava inserido em seu ânus e continha as cinzas de seu namorado falecido.

O ‘sex toy’ conhecido como plug anal, segundo Sarah, foi o último presente de seu namorado antes de morrer. Ela diz que o plug estava no “lugar preferido” de seu companheiro e que, ao passar pelo inspeção de raio X, foi barrada pelos seguranças, que pensaram que o brinquedo pudesse ser uma arma.

“Eles levaram eu e meu amigo de lado sem muita explicação”, disse. “A intenção foi inicialmente uma piada porque ele passou muito tempo lá e era seu lugar favorito (…) Honestamente, é a coisa mais engraçada que ele já fez, vou passar a vida inteira rindo disso, o que realmente é melhor do que chorar”, prosseguiu a jovem, que mantém um perfil de conteúdo adulto na rede social OnlyFans.

“Eu expliquei o que era, havia uma funcionária que ouviu a conversa, mas os funcionários do sexo masculino não gostaram da ‘vulgaridade’ que eu estava usando”, relatou a jovem.

Ela disse que, após um tempo de discussão, um funcionário a fez assinar um documento se comprometendo a não deixar o aeroporto, sob pena de ser presa. Não ficou claro, entretanto, se ela conseguiu embarcar com o plug anal contendo as cinzas do namorado.

*Com informações do New York Post

