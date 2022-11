Acidentes de trânsito deixam pessoas feridas em Manaus

Manaus (AM) – O motorista de um carro perdeu o controle e colidiu em um poste na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, na manhã desta sexta-feira (25).

O acidente ocorreu por volta de 6h, quando o condutor do veículo perdeu o controle, rodou na pista e se chocou contra o poste que, por pouco, não caiu em cima do carro. Até o momento, não há informações de feridos. O poste de energia será substituído.

Mais acidentes

Já na madrugada, por volta de 3h, um casal ficou ferido, após o condutor do veículo perder o controle do automóvel e bater em uma árvore. O acidente ocorreu perto de um shopping na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital amazonense.

Com o impacto, o homem teve um corte na barriga e a mulher quebrou uma das pernas. Os dois foram levados a uma unidade de saúde e o quadro de saúde é estável. As causas do acidente serão investigadas.

