David Almeida entrega mais 15 novos ônibus para reforçar frota em Manaus

Manaus (AM) – Dando continuidade às ações de renovação da frota de coletivos urbanos, o prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado do diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Paulo Henrique Martins, entregou mais 15 novos ônibus nesta terça-feira (29), no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste. Os novos coletivos serão incorporados à frota de ônibus da cidade.

De acordo com David Almeida, desde o início desta gestão, já foram entregues 221 novos ônibus à população, somados aos 15 que serão entregues, serão 236 coletivos que estarão à disposição dos passageiros. Com a medida, a Prefeitura de Manaus passa a oferecer mais comodidade e segurança aos usuários.

“Manaus tem uma frota de 5.7 anos, uma das frotas mais novas do país. Ainda este ano, vamos entregar mais 10 novos ônibus desses modelos. Vamos contratar 12 ônibus elétricos, sendo dois articulados, com o procedimento já a caminho da licitação por meio de uma parceria com o governo do Estado. As tratativas da Prefeitura estão fortes com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) para melhorar o transporte coletivo na nossa capital”, destacou Almeida.

O prefeito informou, ainda, que os ônibus irão melhorar o conforto dos passageiros pois possuem ar-condicionado. Os ônibus entregues irão rodar na Zona Oeste de Manaus e devem operar a partir da próxima semana com longevidade de 12 anos.

Mobilidade

A Prefeitura de Manaus está com vários avanço, quando se fala em mobilidade urbana. Almeida destacou que a meta é entregar 420 ônibus até o final da gestão.

“Na próxima quinta-feira (1), vou dar a ordem de alargamento da avenida Efigênio Sales e a construção de uma passarela na frente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM). Na próxima semana, vamos dar a ordem de construção de um viaduto na Bola do Produtor. Já estamos finalizando o processo para dar a ordem de serviço da construção de um viaduto na avenida das Torres e no ano que vem um viaduto na avenida Brasil com avenida Pedro Teixeira. Temos boas notícias pra cidade de Manaus com relação à mobilidade urbana”, finalizou.

