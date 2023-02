Bloco carnavalesco com toadas Boi-bumbá vai agitar a folia paulistana

A zona Norte de São Paulo vai se transformar em um pedacinho da Amazônia, ou melhor, de Parintins no próximo dia 25 de fevereiro. A partir das 14 horas, na Rua Viri, em Santana, o BumbaBloco promete levar um mix de toadas de Caprichoso e Garantido para os apaixonados pelos bois de Parintins que residem na “terra da garoa”.

Este é o segundo ano que os amigos Adão Modesto, Priscila Ribeiro, Fernanda Palermo e Elizangela Santos, se unem para colocar um bloco de boi-bumbá nas ruas de São Paulo. A primeira edição do BumbaBloco foi em 2020.

De acordo com Fernanda Palermo, dentre as atrações confirmadas para bloco está o artista do Boi Garantido Wanderson Rodrigues. “Ele, que já se apresentou na primeira edição do BumbaBloco, não escondeu ansiedade de estar pela segunda vez levando a cultura do Norte do País para São Paulo”, revela.

A banda Canto da Mata é outra atração muito aguardada no BumbaBloco, com mais de 25 anos estrada. Além dos cantores, o grupo de dança Sampa Tribal, coordenado por Karlos Lima, também abrilhantará o evento com dançarinos.

Para participar do BumbaBloco, Fernanda conta que basta vestir azul ou vermelho e comparecer a Rua Viri, das 14h às 19h. “Vamos transformar Santana em um pedacinho da Amazônia realmente. Estou muito feliz em poder levar um pouco da cultura de Parintins para quem ainda não conhece e matar a saudade de quem está longe da terrinha”, finaliza.

*Com informações da assessoria

