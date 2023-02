Joe Biden faz visita surpresa à Kiev, após quase um ano da guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, mesmo com o anúncio da Casa Branca de que o político iria somente à Polônia, fez uma visita surpresa a Kiev nesta segunda-feira (20), a primeira desde que a Rússia lançou uma invasão em grande escala da Ucrânia há quase um ano.

Enquanto estava na capital ucraniana, Biden se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky e com a primeira-dama Olena Zelenska no palácio presidencial.

Em comentários conjuntos ao lado de Zelensky, Biden disse que anunciou meio bilhão de dólares em assistência à Ucrânia, dizendo que o pacote incluiria mais equipamento militar, incluindo munição de artilharia.

*Com informações da CNN

Leia mais:

Capturado líder do Estado Islâmico na Síria, diz EUA