Cratera se abre e trecho da Torquato Tapajós é interditado em Manaus

Uma cratera se abriu na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, na tarde desta quarta-feira, (3), no sentido bairro/Centro. Para solucionar o problema, uma força-tarefa foi montada com equipes de agentes de trânsito para atuar na sinalização da via.

A cratera atingiu uma pista de recuo em frente a um supermercado. Os agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) balizaram o trecho com cones e interditaram uma faixa no lado direito da via.

Cerca de 10 agentes estão na área para orientar os motoristas que circulam no local e dar apoio à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) nas obras de reparo na via.

