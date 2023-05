Influenciador de Manaus lidera campanha solidária e arrecada 100 kg de alimentos

As doações serão entregues para famílias de comunidades do Centro de Manaus

Manaus (AM) – O modelo e influenciador digital Erick Brian, presidente discente da Liga Acadêmica de Ciências Odontológicas – LACO, realizou o II Simpósio Multidisciplinar de Cirurgia Bucomaxilofacial, Endodontia e Dentística, em parceria com a Uninorte, no auditório da instituição, e conseguiu arrecadar mais de 100 kg de alimentos não perecíveis. As doações serão entregues para famílias de comunidades do Centro de Manaus.

O evento contou com a presença dos especialistas: Drº Eduardo Costa (Endodontia), Drª Raísa Castelo (Dentística e Reabilitação Oral), Drº Raphael Carvalho (Cirurgia Bucomaxilofacial) e Drº José Júnior (Cirurgia Bucomaxilofacial). A bilheteria do evento esgotou todos os ingresso em 4 minutos. O evento atingiu sua capacidade máxima de 150 alunos presentes.

“Temos excelentes profissionais no corpo docente da Uninorte, quero muito incluir todos eles dentro da liga, pois são profissionais riquíssimos em experiência e conhecimento, os acadêmicos de odontologia do Amazonas precisam conhecer, tenho um carinho enorme por todos e quero muito que outros acadêmicos tenham a excelente experiência que tive com todos eles”, afirma Erick Brian.

Os alimentos serão encaminhados para algumas comunidades carentes do centro de Manaus. Em 2022, Erick Brian entrou em parceria com a Prefeitura de Recife na campanha de doações para desabrigado em Recife, famosos como: Pepita, Tais Araújo, Tiama e João Pedrosa (Ex-BBB), se sensibilizaram chamando atenção para a mobilização nas redes sociais em prol de Recife.

Erick Brian é considerado um dos modelos masculinos mais seguidos do estado do Amazonas, com mais de 800 mil seguidores. Em 2022, Erick virou destaque internacional após campanha para um aplicativo de relacionamento LGBT.

A LACO foi fundada em novembro de 2022, pelo modelo, influenciador e acadêmico de odontologia Erick Brian (presidente discente) e o especialista Drº Eduardo Nunes (presidente docente). O projeto tem apoio dos coordenadores do curso de odontologia Profº Hélio Cordeiro Júnior e o Profº Marcílio Jorge Fernandes, todos da Uninorte. É a primeira liga de odontologia da Uninorte e atende as necessidades de todos os acadêmicos de odontologia do Amazonas com: aulas, congressos, simpósios e ações sociais.

*Com informações da assessoria

Leia mais :

Bairros de Manaus ficam sem energia elétrica nesta segunda-feira (22); veja lista

Evento debate soluções para a proteção e uso das Florestas Públicas não destinadas na Amazônia

Passagem do micro-ônibus Executivo sobe para R$ 5 em Manaus