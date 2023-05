Leitos pediátricos clínicos e de UTI são ampliados na rede estadual de saúde do AM

Com os novos leitos, Estado reforça atendimento do público infantil diante da alta de casos de síndromes respiratórias

A rede pediátrica de saúde estadual do Amazonas recebeu, nesta sexta-feira (26) de 90 novos leitos – sendo 69 clínicos e 21 de UTI – para atender o público infantil que busca assistência para tratar síndromes respiratórias comuns neste período sazonal do inverno amazônico.

“Com isso a gente consegue atender essa demanda que tem sido e é, historicamente, grande nesse período do ano. Dessa forma, a gente vai garantir a essas crianças o atendimento e a qualidade, e o padrão de atendimento que elas merecem“, afirmou o governador Wilson Lima.

A entrega dos novos leitos foi feita durante visita do governador, acompanhado do secretário de Estado de Saúde, Anoar Samad, e do deputado estadual George Lins, ao Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), na zona centro-sul de Manaus, que passa a contar com 30 novos leitos pediátricos, sendo 20 clínicos e 10 de UTI.

“É uma determinação do governador Wilson Lima, e já tem alguns meses, de ampliar o atendimento pediátrico, e com essa sazonalidade em todo o país, que são 20 estados tendo problema com essas síndromes gripais. O governador pediu para acelerar todos esses investimentos, e fizemos”, explicou o secretário de Saúde, Anoar Samad.

O HUGV possui, atualmente, 159 leitos clínicos, com capacidade máxima de 300 leitos a depender da demanda, e mais a capacidade de 30 leitos de UTI, hoje com 10 ocupados. Segundo o superintendente do Hospital, Juscimar Carneiro Nunes, a unidade está sempre aberta a realizar parcerias com o Estado para atender a população.

“É uma parceria grande, somos da rede SUS, somos da rede estadual, e cabe a nós dar todo suporte ao Governo do Estado neste momento crítico”, disse Juscimar Nunes.

Mais leitos na rede estadual

O governador anunciou, ainda, 43 novos leitos pediátricos no Hospital e Pronto-Socorro da Criança Zona Sul, sendo 32 clínicos e 11 de UTI; e também o reforço, em unidades da zona leste, de mais 12 leitos clínicos no Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Coroado, com 12 novos leitos clínicos; e também no Hospital e Pronto Socorro da Criança Joãozinho, com mais cinco leitos clínicos.

Na ocasião, Wilson Lima destacou que a ampliação já estava prevista pelo Estado, mas que por sua determinação foi acelerada para atender o público infantil com sintomas gripais. O governador alerta ainda sobre a importância da população se imunizar contra a Influenza, que já está disponível em todos os municípios do Amazonas para todos os públicos a partir de seis meses.

“É importante que os pais fiquem atentos às cadernetas de vacinação das crianças, e procurem um posto mais próximo e que os adultos também se vacinem e aproveitem para tomar a vacina bivalente. Não percam a oportunidade porque os casos aumentam significativamente“, destacou Wilson Lima.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-AM), o Estado contabiliza o total de 252 leitos clínicos pediátricos e mais 74 de UTI na rede de saúde, totalizando 326. Agora, com a ampliação, a rede passa a contar com 416 leitos pediátricos, sendo 321 clínicos e 95 de UTI.

Leia mais

Hospital Delphina Aziz inicia humanização do atendimento infantil

Wilson Lima entrega novos leitos de UTI ao Hospital Infantil Dr. Fajardo, em Manaus

Wilson Lima amplia leitos de UTI do Hospital Infantil Dr. Fajardo, em Manaus